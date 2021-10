Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Stockstadt (ots)

Mehrere Fahrzeuge im westlichen Stadtgebiet von Stockstadt rückten im Tatzeitraum zwischen Montagabend (25.10.) und Dienstagmorgen (26.10.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an einem grauen Audi in der Dammstraße, an einem schwarzen BMW in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und an einem grauen Mercedes in der Otto-Brenner-Straße zu schaffen. Hieraus entwendeten sie unter anderem persönliche Gegenstände, Bargeld und Sonnenbrillen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wie es die Kriminellen schafften an die Innenräume der Wägen zu gelangen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Gernsheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/93430 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell