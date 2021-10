Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Falsche Telekommitarbeiter erbeuten Schmuck

Kriminelle gehen arbeitsteilig vor

Polizei warnt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag (26.10.) haben zwei Trickbetrüger ihr Unwesen in der Jahnstraße getrieben und Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Täter bei der 84-Jährigen geklingelt und sich mit der Geschichte er sei ein Mitarbeiter der Telekom, beauftragt damit die Leitungen im Haus zu prüfen, Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft. Nachdem er zusammen mit der älteren Dame die Kellerräume und dortige Leitungen 'untersuchte', gab er an, einen Kollegen hinzuziehen zu müssen. Nach einem kurzen Telefonat erschien sodann ein zweiter Mann im Haus der Seniorin. Während einer der Täter nun die Dame fortwährend in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize die Ablenkung, durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und erbeutete Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Danach trat das kriminelle Duo die Flucht an.

Beide Trickbetrüger wurden auf etwa 35 Jahre geschätzt. Einer der beiden soll bei einer Größe von circa 1,80 Meter von "schmaler" Statur gewesen sein. Er hatte blonde Haare und trug einen hellbraunen Pullover. Sein Komplize wurde auf eine Körpergröße von etwa 1,70 Meter geschätzt. Seine kurzen Haare waren schwarz und er hatte eine kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamten fragen: Wer hat zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei wem hat das Duo möglicherweise vor oder nach der Tat auch geklingelt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Neben der Suche nach Zeugen ist es der Polizei zudem ein Anliegen, nochmals eindringlich zu warnen:

- Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus / Wohnung! - Fragen Sie sich: Habe ich einen Handwerker / Techniker bestellt? - Bedenken Sie: Seriöse Unternehmen kündigen ihre Wartungs-/ Installationstermine an. - Sensibilisieren Sie sich und ihre älteren Familienangehörigen, indem Sie miteinander die möglichen Betrugsvarianten besprechen! - Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen, ziehen Sie im Zweifel Personen ihres Vertrauens zurate oder kontaktieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell