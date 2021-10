Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Garage aufgebrochen

Antenne und GPS Sensoren aus Traktoren entwendet

Pfungstadt (ots)

Auf eine Antenne und GPS Sensoren hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag (25.-26.10.) in der Darmstädter Straße abgesehen. Die Kriminellen hebelten dort eine Garage auf und schnappten sich ihre Beute. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

