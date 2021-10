Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Diebe plündern Opferstock

Heppenheim (ots)

Am letzten Sonntag (24.10.) wurde die Pfarrkirche in der Kirchengasse bestohlen. Diebe nutzten die Öffnungszeit und haben zwischen 12 Uhr und 19 Uhr den Opferstock am Marienaltar geplündert. Die Klappe zum Opferstock wurde so weit geöffnet, dass das Scheingeld herausgezogen werden konnte. Das Münzgeld blieb zurück. Die Polizei in Heppenheim ermittelt wegen des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen zu dem Fall gemacht haben. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 706-0 vom Kommissariat 41 entgegengenommen.

