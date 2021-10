Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Kindertagesstätte im Visier von Einbrechern

Täter versuchen Fenster aufzuheben

Erzhausen (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben Einbrecher versucht zwischen Donnerstag (21.10.) und Freitag (22.10.) in die Räume einer Kindertagesstätte "Am Hainpfad" zu gelangen und dabei einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Aus noch nicht bekannten Gründen brachen die Täter ihr kriminellen Vorhaben, ein Fenster aufzuhebeln ab, und traten die Flucht an. Das Kommissariat 42 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

