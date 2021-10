Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Hydraulikhammer im Wert von 6000 Euro entwendet

Wer hat etwas beobachtet?

Schaafheim (ots)

Auf einer Baustelle "An der Ziegelei" haben noch unbekannte Diebe zwischen Donnerstag (21.10.) und Freitag (22.10.) einen Hydraulikhammer im Wert von 6000 Euro gestohlen. Wie es den Kriminellen gelang, die von einer Baggerschaufel umschlossenen Beute herauszulösen ist bislang noch unklar. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein Fahrzeug benutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnte, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, wird gebeten, sich bei den Ermittlern vom Kommissariat 41 in Dieburg zu melden (Rufnummer 06071/96560).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell