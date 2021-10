Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnung von Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Delp-Straße haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen zwei Handys mitgehen lassen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde die Tatzeit zwischen Samstag (16.10.)und Montag (25.10.) eingrenzt. Um in die Räume zu gelangen hatten die Täter die Wohnungstür gewaltsam aufgedrückt und auch vermutlich auf diesem Weg die Flucht ergriffen. Die Polizei(Kommissariat 21/22) hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

