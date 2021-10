Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Putzmaschine aus Bauobjekt gestohlen

Gernsheim (ots)

Eine Putzmaschine im Wert von rund 20.000 Euro haben Kriminelle aus einem Bauobjekt in der Neckarstraße entwendet. Seit 13 Uhr am Sonntagmittag (24.10.) waren die bislang noch unbekannten Täter in das Anwesen eingedrungen. Im Inneren lösten sie alle Anschlüsse der im Objekt stehenden Putzmaschine und transportierten sie anschließend nach derzeitigen Erkenntnissen über die Terrassentür nach draußen. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen bemerkten die Tat gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen (25.10.) und verständigten die Polizei. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06258/9343-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

