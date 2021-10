Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Raunheim (ots)

Aus einem abgestellten Firmentransporter haben Kriminelle zwischen Sonntag (24.10.) und Montag (25.10.) Werkzeuge im Wert von rund 1.600 Euro gestohlen. Gegen 6.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete den Aufbruch des Fahrzeugs, das in der Ringstraße geparkt war. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die bislang noch unbekannten Täter ein Fenster auf, öffneten die Verriegelung und gelangten so in das Innere. Hieraus entwendeten sie zwei Akkubohrer, eine Kreissäge sowie eine Handkreissäge. Mit der Beute suchten sie anschließend das Weite. Der Tatzeitraum reicht bis 6 Uhr am Vortag zurück. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung.

