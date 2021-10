Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bewegungsmelder schlägt Einbrecher in die Flucht

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch in die Büroräume einer Firma in der Pfnorstraße einzubrechen, haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (25.-26.10.) den Bewegungsmelder ausgelöst, was sie offenbar dazu veranlasste von ihrem weiteren Vorgehen abzulassen. Zuvor hatten sie das Fenster aufgehebelt und dabei einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Jetzt ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Kriminellen möglicherweise beobachten konnten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

