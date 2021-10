Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Baustelle von Kriminellen heimgesucht

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Mit mehreren Werkzeugen im Wert von circa 1.500 Euro haben Kriminelle nach einem Diebstahl das Weite gesucht. Zwischen 17 Uhr am Samstagnachmittag (23.10.) und 7 Uhr am Montagmorgen (25.10.) drangen bislang noch unbekannte Täter in den Kellerbereich einer Baustelle in der Frankfurter Straße ein. Aus einem dortigen Kellerabteil entwendeten sie unter anderem einen Schlagbohrer, einen Kombihammer, eine Flex sowie eine Bohrmaschine. Mit der Beute flüchteten sie im Anschluss. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

