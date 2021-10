Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Jagdmesser bei alkoholisiertem Ladendieb sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen muss sich ein festgenommener 31-Jähriger nach einem Ladendiebstahl am Montagabend (25.10.) in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen deponierte der Tatverdächtige Waren im Wert von rund 100 Euro in seinem Trolley und verließ das Geschäft, ohne dafür zu bezahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, sprach den 31 Jahre alten Mann an und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Polizeistreife konnte bei dem Festgenommenen ein Jagdmesser im Hosenbund sichergestellt werden. Zudem war der Tatverdächtige mit 1,97 Promille erheblich alkoholisiert.

(Aktualisierung am 26.10. um 7:55 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell