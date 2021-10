Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Fremde Person flüchtet aus Wohnung/ Fahndung und Einsatz von Polizeihubschrauber

Gernsheim (ots)

Am Montagabend (25.10.) stellten die Besitzer eines landwirt- schaftlichen Betriebes bei ihrer Heimkehr um 21.20 Uhr eine fremde Person in dem Wohngebäude des Hofes fest. Diese bisher unbekannte männliche Person ergriff sofort die Flucht in Richtung Feldgemarkung, weshalb bei den nun sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizeifliegerstaffel zum Einsatz kam. Eine Besonderheit in diesem Fall: Der Täter ließ seine Schuhe an dem Tatort zurück, flüchtete demnach ohne Schuhwerk. Weiterhin trug der Flüchtige dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze und einen dunklen Schal, welcher bis über den Mund gezogen war. Über mögliches Diebesgut liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Sollte es Zeugen geben, welche eine Person ohne Schuhe im Bereich Gernsheim oder angrenzenden Ortschaften gesehen haben, so möchten sich diese Zeugen bei der Polizeistation in Gernsheim melden (# 06258-93430).

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

