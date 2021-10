Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Zwei Wohnungen im Visier Krimineller

Fränkisch-Crumbach (ots)

Zwei Wohnungen in der Friedhofstraße waren am frühen Samstagabend (23.10.) im Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf die Balkone der Anwesen und versuchten, die Balkontür aufzuhebeln. In einem Fall verschafften sie sich Zutritt zum anderen, beim zweiten Versuch hielt die Tür stand. Der Tatzeitraum kann aufgrund erster Ermittlungen auf 16 bis 19 Uhr eingegrenzt werden. Ob die Unbekannte Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

