Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Golfclub und Angelverein von Einbrechern heimgesucht

Mühltal (ots)

Auf der Suche nach Wertvollem haben Einbrecher einen Golfclub "Am Dippelshof" heimgesucht. Am Montagmorgen (25.10.) waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden. Im Rahmen der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Kriminellen die Terrassentür zum Gebäude aufgehebelt hatten und auf diesem Weg in die Räume gelangt waren. Der Tatzeitraum reicht ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Sonntagabend (24.10.), 21 Uhr zurück. Neben dem Golfclub hatten die Kriminellen auch in dem Gebäude eines benachbarten Angelvereins nach Beute gesucht. Dort wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an. Der Gesamtschaden beläuft auf mindestens 5000 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt entgegen(Rufnummer 06154/6330-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell