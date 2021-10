Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Drei Katalysatoren aus drei Autos abmontiert und gestohlen

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

In der Groß-Umstädter-Straße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (24.10.), 19 Uhr und Montag (25.10.) auf drei Katalysatoren von drei dort geparkten Autos abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 2600 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

