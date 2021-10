Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnmobil aufgebrochen und Beute gemacht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag (24.10.) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 5 Uhr in ein Wohnmobil eingebrochen und haben eine Tasche mit Wertgegenständen aus dem Fahrzeug entwendet. Der Wert der Beute ist bislang noch nicht beziffert. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Mobil in der Bessunger Straße. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

