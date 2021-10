Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Verwirrte Frau in Bäckerei löst Polizeieinsatz aus

Griesheim (ots)

Eine offenbar verwirrte Frau hat am Montagvormittag (25.10.) für Aufsehen in einer Bäckerei in der Bessunger Straße gesorgt und den Einsatz der Polizei ausgelöst.

Mitarbeiter des Geschäfts hatten gegen 7 Uhr die Beamten um Hilfe gebeten, nachdem die bis dahin unbekannte Dame den Laden ohne Mund- und Nasenbedeckung betreten hatte und einen stark verwirrten sowie orientierungslosen Eindruck machte. Als das Streifenteam von der Griesheimer Polizei vor Ort eintraf, reagierte die Frau sofort ungehalten, äußerte Zweifel an der Echtheit der uniformierten Ordnungshüter und ihrem Streifenwagen, schlug wild um sich und beleidigte die Beamten fortwährend. Infolge ihrer im Rahmen der Kontrolle heftigen Gegenwehr wurde die 50-Jährige aus Bensheim bis zum Eintreffen des angeforderten Rettungswagens von den Beamten festgenommen und im Anschluss aufgrund ihres Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

