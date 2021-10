Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unfallzeit: Zwischen Dienstag, den 19.10.2021, gegen 10.00 Uhr und Donnerstag, den 21.10.2021, gegen 12.00 Uhr. Unfallort: Ortsteil Mörfelden, Darmstädter Straße, Höhe Anwesen Georgenstraße 2.

Im o.a. Zeitraum wurde der PKW einer Mörfelder Bürgerin, Opel Corsa E, Farbe grau, welcher in der Darmstädter Straße, Höhe Anwesen Georgenstr. 2, auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Gräfenhausen, abgestellt war, am linken Außenspiegel, durch einen unbekannten Fahrzeugführer/in beschädigt. Das Gehäuse des Spiegels wurde auf der Motorhaube abgelegt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell