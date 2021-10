Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Laptops bei Einbruch erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Freitag (22.10.) auf ein Bürogebäude im Grundweg abgesehen. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Täter auf bislang noch unbekannte Art und Weise in das Anwesen ein und entwendeten zwei Laptops im Wert von rund 1.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten die Einbrecher anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

