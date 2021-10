Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Entgegen der Einbahnstraße gefahren

Drogentest reagiert positiv

Groß-Gerau (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag (23.10.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 1.30 Uhr war der Rüsselsheimer einer Polizeistreife im Bereich der Nordendstraße aufgefallen, wie er entgegen der Fahrtrichtung in eine dortige Einbahnstraße eingefahren ist. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streifenbesatzung beim Gestoppten körperliche Anzeichen fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hinwiesen. Durchgeführte Drogenvortests erhärteten den ersten Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer gesessen haben könnte. Sie reagierten positiv auf THC. Der Fahrer wurde festgenommen, zur Blutentnahme auf die Wache gebracht und Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell