Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zigarettenautomaten aufgeflext

Bargeld und Tabakware gestohlen

Wer hat etwas beobachtet?

Raunheim (ots)

Ein Zigarettenautomat im Wendehammer der Neckarstraße ist am Sonntag (24.10.) gegen 19.30 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter öffneten das Gerät vermutlich mit einer Akkuflex und gelangten so an das Bargeld und die Zigarettenpackungen in noch unbekanntem Umfang. Der Schaden an dem Automaten wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 von der Polizei in Rüsselsheim ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Beamten fragen: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06142/6960 nehmen die Ordnungshüter sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell