Riedstadt (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen (24.10.) am Goddelauer Bahnhof von bislang noch unbekannten Tätern attackiert und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann aus Groß-Rohrheim gegen 4.20 Uhr durch mehrere Unbekannte niedergeschlagen worden sein. Er erlitt dabei Verletzungen im Gesicht, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief noch ohne Erfolg. Eine genaue Beschreibung war nicht möglich. Zeugen, denen verdächtige Personen zur Tatzeit am Bahnhof aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

