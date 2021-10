Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg-Rodau: Glasscheiben zertrümmert

Wer hat was gehört und gesehen?

Zwingenberg (ots)

Mit Steinen wurden am Samstagabend (23.10.) mehrere Scheiben eingeworfen, um in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Rodau einbrechen zu können. Die Täter nutzten nach ersten Erkenntnissen Nachbargrundstücke, um in den Garten des Hauses in der Straße Auf dem Brunnen zu gelangen. Im Haus durchsuchten die Täter die Räume. Nach ersten Feststellungen fehlt Geld. Der durch die Zerstörung entstandene Sachschaden ist mindestens 5000 Euro hoch. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die zwischen 19.10 Uhr und 19.40 Uhr Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben. Hinweise werden unter der 062512 / 706-0 erbeten.

