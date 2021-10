Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal-Trösel: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus gestohlen

Gorxheimertal (ots)

Mehrere Hundert Euro an Schmuck und Bargeld konnten Einbrecher im Laufe des Freitags (22.10.) aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil Trösel erbeuten. Die Täter drangen zwischen 8.45 Uhr und 12 Uhr durch die Terrassentür des Hauses in der Hauptstraße ein. Nachdem das Haus durchsucht worden war, verschwanden sie mit der Beute. Die Polizei hofft nun, dass Zeugen Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell