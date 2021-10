Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/ Modau: 47-Jähriger nach Sachbeschädigung durch Feuer festgenommen

Anzeige und Ermittlungsverfahren

Ober-Ramstadt (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann wird sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntag (24.10.) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer strafrechtlich verantworten müssen. Der Tatverdächtige war von Zeugen gegen 15 Uhr in der Odenwaldstraße beobachtet worden, als er sich an zwei dort abgestellten Autos mit Zeitungspapier und einem Feuerzeug zu schaffen machte. Nach Alarmierung der Polizei nahmen die Streifenbeamten den 47-Jährigen noch in unmittelbarer Tatortnähe fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme des bereits polizeilich bekannten Mannes. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde entlassen.

