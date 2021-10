Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Sachschaden verursacht und Schmuck erbeutet

Bickenbach (ots)

Am Samstag (23.10.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 23 Uhr haben ungebetene Besucher die Räume eines Einfamilienhauses in der Alsbacher Straße heimgesucht. Mit einem Stein hatten die Täter ein Kellerfenster eingeworfen und sich über das entstandene Loch Zugang zu dem Anwesen verschafft. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten Schmuck. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat beziehungsweise der Ergreifung der Täter dienen, werden von den ermittelnden Beamten (Darmstädter Kripo / Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

