Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schaafheim (ots)

Am heutigen Sonntag (24.10) kam es auf der L3116 zwischen Schaafheim und Babenhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Schaafheimer befuhr gegen 10.45 Uhr die Landstraße in Richtung Schaafheim. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem VW Crafter ins Schleudern und in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend, auf der Seite liegend ca. 10 Meter in dem Waldstück zum Stehen. Der Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 2 Promille. Diese wird sich nun strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße zwischen Schaafheim und Babenhausen für die Dauer von 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizeistreife war die Feuerwehr Schaafheim mit vier Fahrzeugen, der Rettungsdienst, sowie zwei Abschleppfahrzeuge am Einsatzort eingesetzt. Berichterstatter: Rapp, Polizeikommissar Polizeistation Dieburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell