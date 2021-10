Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots)

Am 18.10.2021 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Pützerstraße in Darmstadt in Höhe der Hausnummer 9 einen roten VW Sprinter, welcher am Fahrbahnrand geparkt war.

Der Sachschaden des Fahrzeuges, welches am linken Außenspiegel beschädigt wurde, beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell