Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach- Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Kelsterbach (ots)

Kelsterbach - In der Zeit vom 22.10.21 17:30 Uhr bis zum Folgetag den 23.10.21 gegen 17:30 Uhr war der Pkw des Geschädigten (VW Golf in silber) am Straßenrand der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Hausnummer 26 abgestellt. Hier wurde dieser durch ein unbekanntes, anderes Kfz am Stoßfänger hinten rechts beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich hinsichtlich sachdienlicher Hinweise bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell