POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Freitag, dem 22.10.2021 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in 64546 Walldorf.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein geparkter roter Opel Agila im Bereich der rechten Front beschädigt.

Der/die Unfallverursacher*in flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Tel.: 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

