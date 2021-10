Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Auffahrunfall führt zu Vollsperrung der A 67

Viernheim (ots)

Gemarkung Viernheim - Gegen 10:50 Uhr kam es am heutigen Samstag, den 23. Oktober, auf der A 67 zwischen dem Dreieck Viernheim und der Ausfahrt Lorsch zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Die 21-jährige Weiterstädterin geriet in ihrem VW nach dem Aufprall auf das Heck eines ungarischen Sattelzuges ins Schleudern, stieß rechts mit den dortigen Schutzplanken zusammen und schleuderte dann über die Fahrbahn in Richtung Fahrbahnmitte, wo ihr Fahrzeug durch den Aufprall auf die Betonwand gebremst wurde. Das stark beschädigte Fahrzeug blieb quer zur Fahrtrichtung auf den linken Spuren stehen. Beherzte Ersthelfer befreiten die junge Dame aus dem Fahrzeug und versorgten ihre Verletzungen. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde sie dann in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Richtungsfahrbahn Nord der A 67 für etwa eine Stunde vollgesperrt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20000 Euro.

Neben der Autobahnpolizei Südhessen waren die Feuerwehr Viernheim und zwei Rettungsfahrzeuge an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell