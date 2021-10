Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Darmstadt (ots)

Zwei Leichtverletze, etwa 63.000 Euro Schaden und ein Führerscheinentzug lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend (22.10.) gegen 23.45 Uhr in der Kranichsteiner Straße, zwischen Bartningstraße und Jägertorstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Pfungstadt kam auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto touchierte vier am Straßenrad stehende Betonpoller und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer, sowie sein 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Straßenlaterne musste durch die Berufsfeuerwehr abgesägt werden. Auch auf Grund von Aussagen, die eine straßenverkehrsgefährdende Fahrweise des Autofahrers bezeugen wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier, Tel. 06151-96941110 zu melden.

