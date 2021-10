Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/ Darmstadt: DEIN TEAM - DEIN BERUF!

Südhessen (ots)

Unter dem Motto "DEIN TEAM - DEIN BERUF!" führt die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstag, den 30.10.2021, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und circa 16.00 Uhr, eine Veranstaltung für Polizeiinteressierte durch. Dabei treten Teams von maximal fünf Personen im Rahmen eines Wettbewerbes gegeneinander an und können an verschiedenen Stationen den Beruf hautnah erleben. Bei spannenden Aufgaben aus den Bereichen des Eignungsauswahlverfahrens der Polizei Hessen sowie Anforderungen aus dem Schutz- und Kriminaldienst dürfen sich die Teams untereinander messen. Belohnt werden die gemeisterten Aufgaben mit wertvollen Punkten, wodurch sich die Gruppen platzieren. Das Finale werden unsere Diensthundeführer zusammen mit ihren vierbeinigen Gefährten einleiten und dabei ihr Können präsentieren.

Wer jetzt Lust auf diese besondere Herausforderung bekommen hat, zudem motiviert ist, gerne im Team arbeitet und die Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt, kann sich jetzt für "DEIN TEAM - DEIN BERUF!" anmelden.

Selbstverständlich findet "DEIN TEAM - DEIN BERUF!" unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen statt. Nur wer eine Einladung erhält, kann an der gewünschten Veranstaltung teilnehmen. Was die Anmeldung enthalten sollte, kann auf der Seite der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südhessen eingesehen werden: https://k.polizei.hessen.de/259128662

