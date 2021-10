Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Seitenscheibe eingeschlagen

Kriminelle haben es auf zurückgelassene Handtasche abgesehen

Viernheim (ots)

Auf eine zurückgelassene Handtasche hatten es bislang noch unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (21.10.) abgesehen. Zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr nutzten die Kriminellen die kurze Abwesenheit der Besitzerin aus, schlugen die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendeten die Handtasche aus dem Innenraum. Neben dem Portemonnaie befand sich unter anderem auch ein Smartphone darin. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Fahrzeug war in der Mannheimer Straße abgestellt. Zeugen war in Zusammenhang mit der Tat ein Fahrradfahrer in Tatortnähe aufgefallen. Er trug einen Hut und war über 50 Jahre alt. Die Ermittlungen zu seiner Identität und der Frage, ob er in Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, beschäftigen jetzt die Ermittler der Polizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

