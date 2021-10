Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannte entwenden VW Touran (GG-AA 512)

Rüsselsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es zwischen Mittwoch (20.10.) und Donnerstag (21.10.) auf einen VW Touran abgesehen. Gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des mehrere Tausend Euro teuren Wagens, der seit 13 Uhr am Vortag in der Ludwig-Einsiedel-Straße im Stadtteil Königstädten abgestellt war. Das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AA 512 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

