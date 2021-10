Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: 28-Jähriger nach Einsatz in Polizeigewahrsam

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 28-Jähriger muss sich nach einem Polizeieinsatz am Donnerstagabend (21.10.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 18.45 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Mann in einem Bus an der Endhaltestelle, der rumschreien und randalieren würde. Auch nach Verlassen des Busses in der Neckarstraße soll er mehrfach gegen die Tür geschlagen haben. Ein Alkoholtest ergab bei einer Kontrolle einen Wert von 2,0 Promille. Zudem spuckte der 28-Jährige einem Polizisten der alarmierten Streife ins Gesicht. Er wurde festgenommen und kam zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

