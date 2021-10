Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Alzeyer Straße sucht die Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr am Donnerstagnachmittag (21.10.) stieß ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen gegen einen dort geparkten Renault Kadja. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unbekannte flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

