POL-DA: Büttelborn/B42: Auffahrunfall mit mehreren verletzten Personen

Büttelborn/B42 (ots)

Am Donnerstagabend (21.10.) ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Büttelborn ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Im Einmündungsbereich bei der Straße "Im Mehlsee" fuhr eine 33-jährige Wagenlenkerin aus bisher unbekannten Gründen auf einen vor ihr befindlichen schwarzen Volkswagen mit drei Insassen auf, als dieser an einer dortigen Ampel wartete.

Die 33-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Auch die Insassen des schwarzen Volkswagens, eine 57-jährige Fahrerin, ein 25-Jähriger und eine 22-Jährige, verletzten sich nach jetzigem Kenntnisstand leicht. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge, der schwarze und blaue Volkswagen, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 6.500 Euro.

