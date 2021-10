Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Lagerhalle im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Büttelborn-Worfelden (ots)

Eine Lagerhalle in der Nähe der Kreisstraße 139 rückte in das Visier Krimineller. Der Aufbruch wurde am Mittwochmittag (20.10.) festgestellt und kann einige Tage zurückliegen. Nach jetzigem Stand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere der Halle. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Kriminellen keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

