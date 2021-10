Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Wohnung in der Frankfurter Straße rückte am Mittwochabend (20.10.) im Tatzeitraum zwischen 19 und 23 Uhr, in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie unter anderem Turnschuhe entwendet haben. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

