Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Schmuck und Laptop bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses "Im Hinterfeld" haben Kriminelle am Mittwoch (20.10.) in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr ausgenutzt. Die Täter hebelten die Terrassentür auf, betraten die Räume und suchten dort nach Beute. Sie wurden fündig und ließen Schmuck und unter anderem einen Laptop mitgehen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit und in Tatortnähe beobachten konnte wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell