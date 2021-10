Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schmuck und Wandbild bei Einbruch erbeutet

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.10.) haben Bewohner eines Einfamilienhauses nach einer längeren Abwesenheit die Spuren von Einbrechern in ihrem Anwesen entdeckt und die Polizei informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge reicht die Tatzeit bis zum Samstag (16.10.) zurück. Noch unbekannte Täter hatten sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude in der Kettenwiesenstraße verschafft und sämtliche Räume durchsucht. Sie wurden fündig und erbeuteten Schmuck und ein Wandbild. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo ermittelt (K21/22) und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

