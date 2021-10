Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nauheim (ots)

Am Mittwoch (20.10.2021) zwischen 11:30 und 14:00 Uhr, beschädigte ein PKW der Marke BMW, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Landstraße, einen Laternenmast. Der Sachschaden beträgt mindestens 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau entgegen.

