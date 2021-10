Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Zeugen nach möglicher Bedrohung gesucht

Biblis (ots)

Einer möglichen Bedrohungssituation gehen aktuell Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim nach. Die Insassen eines schwarzen BMW der 3er Serie sollen am Dienstagmittag (19.10.) einen 46 Jahre alten Fußgänger bedroht haben. Um kurz nach 13 Uhr habe der BMW mit Frankfurter Kennzeichen neben dem Mann angehalten. Ein Insasse hätte ohne ersichtlichen Grund eine schwarze Schusswaffe auf ihn gerichtet, bevor das Auto weitergefahren sei. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Der Vorfall habe sich in der Sebastianusstraße/ Bereich Neue Friedhofstraße abgespielt.

Die Ermittler in Lampertheim suchen jetzt Zeugen, die den gesuchten BMW bemerkt oder den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die 06206 / 9440-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell