Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Schlechtes Tauschgeschäft

Kaufinteressent kommt nach Probefahrt nicht zurück

Wald-Michelbach (ots)

Ein unfreiwillig schlechtes Tauschgeschäft hat am Dienstagabend (19.10.) ein Bewohner von Aschbach gemacht. Für seinen Motorroller im Wert von 750 Euro bekam der Mann am Ende ein wertloses Zweirad. Ein möglicher Interessent führte mit dem zum Verkauf stehenden Motorroller gegen 18.30 Uhr eine Probefahrt durch und kam nicht mehr zurück. Der nun gesuchte Mann kam zuvor mit dem zurückgelassenen schwarzen Roller nach Aschbach gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge, ist der Roller der Marke SYM am 13. September in Oberzent gestohlen worden.

Die Polizei sucht jetzt den Mann, der mit der rot-schwarzen Gilera C36 von Piaggio unterwegs ist. Am Zweirad war zuletzt das blaue Kennzeichen 829-LTG angebracht.

Der Geflüchtete ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und hat eine schmale Figur. Der deutschsprechende und bis zu 1,80 Meter große Mann hat kurze schwarze wuschelige Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke und Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Motorradhelm.

Wer den rot-schwarzen Piaggio-Roller gesehen hat oder weiß, wo er abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Polizei in Wald-Michelbach. Ebenso werden alle Hinweise zu dem gesuchten Mann entgegengenommen. Telefon: 06207 / 9405-0.

