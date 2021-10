Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Abwesenheit von Autobesitzerin ausgenutzt

Katalysator entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine böse Überraschung musste eine Frau aus Groß-Gerau am Dienstagnachmittag (19.10.) erleben, als sie zu ihrem in der Frankfurter Straße abgestellten Fahrzeug zurückkehrte. Als sie den Motor des auf dem Firmenparkplatz abgestellten Opels startete, stellte sie fest, dass das Auto deutlich lauter war als noch am Morgen zuvor.

Wie sich anschließend herausstellte, hatten offenbar Kriminelle in ihrer Abwesenheit den Katalysator ausgebaut und mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1150 Euro geschätzt. Die Tatzeit wird zwischen 6.30 und 16 Uhr eingegrenzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten des Kommissariats für Zeugen zu erreichen, die in diesem Zusammenhang Hinwiese zu den Tätern geben können.

