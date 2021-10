Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Second-Hand Geschäft

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben in der Nacht zum Dienstag (18.-19.10.) das Fenster eines Secondhandladens in der Pallaswiesenstraße Ecke Rößlerstraße aufgehebelt und sind auf diesem Weg in die Räume des Geschäftes gelangt. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Geld in Höhe mehrerer Hundert Euro. Neben der gemachten Beute hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 200 Euro. Unerkannt gelang ihnen die Flucht. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0)

