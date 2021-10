Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Nach Unfallflucht in Kelsterbach - Zeugen gesucht!!!

Kelsterbach (ots)

Unfallort: Kelsterbach, Mörfelder Str. 57 Unfallzeit: 19.10.2021, 19:20 - 21:18 Uhr

Im o.g. Zeitraum kam es in der Mörfelder Str. gegenüber der Hausnummer 57 in Kelsterbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein blauer PKW an der Fahrertür beschädigt wurde. Aufgrund der Beschädigung ist ein LKW bzw. ein Anhänger nicht auszuschließen. Der namentlich nicht bekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Kelsterbach in Verbindung zu setzen.

gef. POK Zolnierek

