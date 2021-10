Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Container im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitagabend (15.10.) und Montagmorgen (18.10.) gerieten mehrere Baucontainer in der Bensheimer Straße und in der Ernst-Reuter-Straße in das Visier Krimineller. Nachdem sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in die Container verschafften, hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie eine Kühltasche und Werkzeuge. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim ist mit den Vorfällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell